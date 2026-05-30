【モデルプレス＝2026/05/30】お笑いタレントのイモトアヤコが5月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの夕食の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「イッテQ」40歳タレント「旅館の朝食みたい」焼き鮭に鶏肉の大葉添え…夕食公開◆イモトアヤコ、朝ごはんみたいな晩ごはん披露イモトは「朝ごはんみたいな晩ごはん」とつづり、手料理を披露。こんがりと焼色のついた焼き鮭、焼いた鶏肉の大葉添え、だし巻き卵、