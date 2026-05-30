【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの大沢あかねが5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。塩麹を使ったメニューを公開し、反響を呼んでいる。【写真】40歳3児のママタレ「手が込んでる」パエリア・サラダ…すべて塩麹使ったメニュー◆大沢あかね、塩麹使った料理ズラリ公開大沢は「すべて塩麹を使ったレシピ」とつづり、ズラリと並んだ手料理の写真を投稿。大きなフライパンにパプリカやエビ、貝などをふんだんに盛り付