【モデルプレス＝2026/05/30】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月29日、自身のInstagramを更新。2種の鍋うどんを披露した。【写真】LA在住の75歳有名女優「具だくさんで美味しそう」2種の鍋うどん披露◆桃井かおり、鍋うどん2種公開桃井は「1つはいつもの京都風お出汁の鍋焼きうどん、もう1つは長寿庵風力うどん どちらも譲れない我ら〜アゲイン」とつづり、食卓の写真を投稿。ブロッコリーや椎茸、卵、赤