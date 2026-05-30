【モデルプレス＝2026/05/30】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が5月29日、自身のInstagramを更新。テーラーメイドだというミニ丈のゴルフウェア姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】1児の母・35歳美人アナ「上品」ミニスカゴルフウェア姿◆鷲見玲奈、ミニスカゴルフウェア姿披露鷲見は「＃テーラーメイド」のハッシュタグとともに、写真を投稿。白い襟があしらわれた水色の半袖ポロシャツに、白のプリーツが切り替えデザイン