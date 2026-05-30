【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の秋野暢子が5月29日、自身のInstagramを更新。忙しい朝に作ったという朝食メニューを公開し、話題となっている。【写真】69歳ベテラン女優「体に優しい淡い色」バタバタな日の3品目朝食◆秋野暢子、忙しい朝の朝食公開秋野は、「今朝はオニギリとトロトロ玉子焼きに昨日の大根でチャチャと朝ご飯です」とつづり、テーブルに並べられた朝食の写真を投稿。海苔を巻いた大きなおにぎり、出汁に浸か