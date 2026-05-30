【モデルプレス＝2026/05/30】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が5月29日、自身のInstagramを更新。次女を公開し、話題となっている。【写真】元モー娘。のイケメン夫「美人オーラすごい」次女公開◆庄司智春「ママの絵」見ながら朝食食べる次女の姿披露庄司は、「次女 今日はママが朝から仕事で朝ごはんは一緒に食べれない 寂しいからママの絵描いてそれ見て食べるって 可愛い」とつづり、自宅の食卓でのショットを投稿。白いノ