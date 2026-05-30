京都・伏見工高（現京都工学院高）ラグビー部の元監督で「泣き虫先生」として知られる山口良治さんが２９日に８３歳で亡くなったことを受け、山口さんをモデルにしたドラマ「スクール☆ウォーズ泣き虫先生の７年戦争」の主題歌「ヒーローＨＯＬＤＩＮＧＯＵＴＦＯＲＡＨＥＲＯ」を歌唱した麻倉未稀がスポーツ報知の取材に長文の追悼コメントを寄せた。麻倉は、かつて山口さんが神奈川・藤沢での講演を行った際に、