◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第１日慶大８―１早大（３０日・神宮）勝ち点１で５位に低迷する早大が、勝ち点４で首位に立つ慶大との１回戦に完敗した。１回表に１番・左翼でリーグ戦に初めてスタメン出場した霜結太（２年＝マクレーン高）が、慶大のエース左腕・渡辺和大（４年＝高松商）から左中間席へ先制本塁打。米国で生まれ育った“秘密兵器”の一発にベンチは沸き立ったが、先発マウンドに送り出した期待の３年