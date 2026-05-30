資料 30日、春の高校野球中国大会の1回戦が島根県立浜山公園野球場で行われ、春の岡山大会を制した創志学園は島根3位の島根中央と対戦。4回に一挙6点を奪った創志学園が7回コールドで勝利しました。【創志学園 8-1 島根中央（7回コールド）】 創志学園は31日の準決勝で、島根2位の開星と対戦します。