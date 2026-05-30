◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天７―８ヤクルト（３０日・楽天モバイル）ヤクルト・高梨裕稔投手が７回４失点で５勝目を挙げた。威力のある最速１５０キロの速球を前面に押し出し、５回まで無安打。６回、渡辺佳に２ラン、７回にはマッカースカー、平良に連続ソロを許して４点を失ったが、打線の援護もあって白星をつかんだ。「本塁打を３本打たれてしまったので、そこをしっかり抑えられていればチーム的にはもっと