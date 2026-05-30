Superflyの越智志帆さん（42）が30日、自身のインスタグラムで第2子を妊娠したことを発表しました。インスタグラムで、越智さんは「この度、第二子を授かりました。出産は秋ころです」と報告。そして「二度目の経験ですが、相変わらずドキドキすることも多く、どんなことも、経験ひとつひとつが一期一会なんだなと感じています」と心境をつづっています。さらに「しばらくの間はステージに立つ予定はありませんが、また笑顔でお会