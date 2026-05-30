「北勝富士引退年寄大山襲名披露大相撲」（３０日、両国国技館）お笑いコンビ・浅草キッドの玉袋筋太郎（５８）が、大山親方（元小結北勝富士）の断髪式に登場。ハサミを入れた後は肩に手を置いて声をかけ、親方を笑顔にした。玉袋は既に相当量の酒が入っている模様で陽気そのもの。それでも「相撲道をまっすぐ歩んでくれた。オレの中では毎場所優勝しているようなもの」と真剣な言葉でねぎらった。北勝富士が在学中の日体大