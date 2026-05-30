ＮＨＫ「今夜も生でさだまさし」が２９日夜、小倉城の隣にあるＮＨＫ北九州放送局から生放送された。さだとは親交があり、「生さだ」常連でもある落語家・立川談春がゲスト出演。談春は「６月の第１週から（大河ドラマ）『豊臣兄弟！』の安国寺恵瓊（あんこくじえけい）役（で出演する）」と生報告。恵瓊は、武将に仕え、講和の交渉などにあたる「外交僧」で、毛利輝元の使者として、西国へ侵攻してきた織田との間に立ち、暗