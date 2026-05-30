「北勝富士引退年寄大山襲名披露大相撲」（３０日、両国国技館）かど番だった夏場所を左足首のけがで全休し、関脇への陥落が決まった大関安青錦（２２）＝安治川＝が、大山親方（元小結北勝富士）の引退相撲で公の場に復帰。「直前まで出るつもりで、やれることをやって、いい状態で臨みたかった。後悔もありますが、そればかり考えても意味がないので、しっかり次に向けて、自分らしい相撲を見せたい」と、前向きな心境を口に