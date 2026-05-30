「ファーム・交流戦、巨人１０−４阪神」（３０日、Ｇタウン）阪神は守備の乱れが出るなど、大量１０失点。打線の反撃も及ばず５連敗となった。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−初回からエラーが続いた。「まあな立ち上がりにイージー、レベルの低いミスだよ。二つな。欲を言えば２アウトまで頑張ったんで、茨木はなんとか最悪でも１点。２点で収まったというところだけど、そのへんは茨木も頑張らなあかんところや