「北勝富士引退年寄大山襲名披露大相撲」（３０日、両国国技館）元小結北勝富士の大山親方（３３）が大銀杏に別れを告げた。断髪式では約３００人にハサミを入れられ、最後は師匠の八角親方（元横綱北勝海）に止めバサミを入れられた。大山親方は涙をこらえるような表情を浮かべ「この景色を見た時に、私は本当にたくさんの方に支えられて相撲人生を歩んできたんだと心から感じました」と、両親や指導者、角界の先人や師匠へ