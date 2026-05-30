◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフ第1戦C大阪2―2FC東京（2026年5月30日ヤンマーハナサカスタジアム）J1C大阪はホーム・ハナサカスタジアムでFC東京と2対2のドロー。前半36分、オウンゴールで先制を許すも、終了間際に柴山のゴールで追いつき後半へ。後半に入っても1点のビハインドから途中出場のベテラン登里が同点ゴール。見事な粘りを見せた。アーサー・パパス監督は「非常にタフなゲーム、相手チームは個々のク