御嶽海（左）と最後の一番を取った元小結北勝富士の大山親方＝30日、両国国技館昨年5月の大相撲夏場所限りで現役引退した元小結北勝富士の大山親方（33）＝本名中村大輝、埼玉県出身、八角部屋＝の引退相撲が30日、東京・両国国技館で行われ、断髪式では豊昇龍、大の里の両横綱ら約300人がはさみを入れた。時折目を潤ませ「多くのお客さんに見守っていただいてうれしかった」と感謝した。日体大から2015年春場所に初土俵を踏み