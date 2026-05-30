「ソフトバンク４−２広島」（３０日、みずほペイペイドーム）広島が今季ワーストの５連敗を喫した。交流戦の開幕５連敗は球団史上初の屈辱となった。新井貴浩監督（４９）は２番手・塹江の投球内容について言及した。塹江は２−２の六回からマウンドへ。先頭の庄子にストレートの四球を与えたところからピンチを招き、近藤の左前適時打、栗原の右犠飛で２点を失い、これが決勝点となった。指揮官は「打線の並びを見ながら