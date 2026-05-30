皇居の警備や皇族の方々の護衛などを専門に担う、警察庁の附属機関「皇宮警察」。創立140周年を記念する展示会が、東京都内の百貨店で行われています。吹き抜けのホールに広がる、吹奏楽の調べ。30日に行われた皇宮警察音楽隊の演奏会。披露されたのは、上皇ご夫妻のご結婚を祝い、作られた「祝典行進曲」です。白を基調とし、金色の装飾が施された、隊員たちの制服。会場には多くの観客が詰めかけ、心満たされるひとときが広がり