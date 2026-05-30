私はサキです。職場復帰してカイトが保育園に入ると、私はさっそく「保育園の洗礼」を受けることに……。熱を出して何日も休むことになって、やっと行けたと思ったらまたお迎え要請。夫のコウヘイは「そんなに大変なら無理して働かなくていい」という態度です。しかし先輩からはそれは優しさなんかじゃなく、妻の行動を制限する押し付けにすぎないと指摘されました。私は夫婦が対等でないことを感じ取り、コウヘイとしっかり向き合