子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。第1話協力してくれないの？【編集部コメント】ダンスをしている主人公の娘さん。毎週楽しそうに踊っている姿を見ていると、親とし