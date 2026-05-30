女子サッカーのプレナスなでしこリーグ２部、バニーズ群馬ＦＣホワイトスターは３０日、ホームでディアヴォロッソ広島と対戦しました。 試合は、一進一退の展開となりましたが、バニーズが後半４１分に先制を許します。その後、反撃を試みましたが得点を奪うことはできず、０対１で敗れました。 バニーズの今シーズンの通算成績は５勝１分６敗で、順位を１つ下げ、７位となり