全国から集まったロックファンがひとつの曲を演奏する「１０００人ＲＯＣＫＦＥＳ．ＧＵＮＭＡ」が、渋川市で開かれました。 渋川市の伊香保グリーン牧場で毎年開かれている「１０００人ＲＯＣＫＦＥＳ．ＧＵＮＭＡ」。全国からロックファンが集まり往年の名曲を演奏するもので、ことしは約８００人が参加しました。 今回は１９９６年にデビューし、多くのロックファンに愛されたバンド、「ミッシェル・ガン・エレ