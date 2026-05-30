雑貨や服飾など、様々なジャンルの作家が全国から集まり、手づくりのクラフト作品を販売する北関東最大級の屋内型イベントが、高崎市で始まりました。 高崎市のＧメッセ群馬で３０日から始まったクリエーターの祭典、「ＧＵＮＭＡＣＲＡＦＴＭＡＲＫＥＴ」。午前１１時の開場前から約２０００人が列を作りました。 全国から集まった作家が、２日間でのべ１２００のブースを出店する北関東最大級のクラフトイ