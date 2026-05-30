＜すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント最終日◇30日◇イーストウッドカントリークラブ（栃木県）◇6867ヤード・パー72＞4打差4位から出たプラヤド・マークセン（タイ）が7バーディ・ボギーなしの「65」で回り、トータル14アンダーで逆転優勝した。2017年に続く大会2勝目、自身が持つシニア最多優勝数を更新する通算26勝目を挙げた。【写真】美しい…片山晋呉が“世界初”のアイアンシャフト投入トータル12アンダー・2位に