これまで数多くのプロテスト合格者を輩出し、上田桃子を筆頭にツアー優勝にも大きく貢献してきた辻村明志。プロたちは、どんな教えを受け、何を実践して強くなっていったのか。辻村が選手たちに伝えているのが、「手の意識を消して丹田で振る」ことだった。【連続写真】丹田を高速回転で振り抜く！ 辻村の愛弟子・藤本愛菜のスイング◇◇◇ボクが選手たちに伝えているのが、「手の意識を消して丹田で振る」ことです。腰に装着