＜リゾートトラスト レディス 3日目◇30日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞首位タイでスタートした都玲華がまさかの失速。1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「77」で、イーブンパー・21位タイまで後退した。【写真】“ミヤコレ”のトップが美しいなかなかグリーンをとらえられないなか、序盤はパーを重ねた。だが、8番で最初のボギーを叩くと、ズルズルとスコアを落とした。「悔しいですけど