拉致被害者・蓮池薫さんや曽我ひとみさんなどの家族が帰国するきっかけとなった第2回日朝首脳会談から22年。家族の帰国を待つただ一人の親世代となった横田早紀江さんは、今日も祈りの中にいる。 ■第2回日朝首脳会談から22年 「家族5名…蓮池さん地村さんご家族5名と本日私たちとともに日本に帰国する運びとなった」 2004年5月22日に開かれた第2回日朝首脳会談。 当時の小泉総理と北朝鮮の金正日委員長が2002年に行われた