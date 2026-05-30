長岡空襲の記憶を受け継ぐ長岡戦災資料館が移転して5月29日、リニューアルオープンしました。最新の技術を駆使し、より分かりやすく戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えています。 5月29日、リニューアルオープンを迎えた長岡戦災資料館。 これまでJR長岡駅前のビル内にありましたが、爆撃の中心点に近い『旧互尊文庫』があった場所に移転しました。 オープニングセレモニーでは長岡市の磯田