◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦神戸5―0鹿島（2026年5月30日ノエスタ）神戸がクラブ史上5つ目のタイトルに王手を掛けた。東地区1位・鹿島をホームで5発粉砕。その中心にいたのは“半端ない”責任と覚悟を背負ってピッチに立ったエース大迫勇也（36）だった。「本当にチームとしてやるべきことが明確になりました。これをやれば勝てるということを個々の選手が感じ取れたことが良かったと思