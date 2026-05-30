◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選1回戦トヨタ自動車13―5ジェイプロジェクト（2026年5月30日岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）12年連続28度目の本大会出場を狙うトヨタ自動車が大勝発進した。先発した3年目左腕・池村健太郎投手（24）が5回を4安打無失点。7三振を奪う好投で、相手打線を寄せ付けなかった。「予選は何が起こるか分からないというところで、初回から落ち着いて、丁寧に投げることができた。調子