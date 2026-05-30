お笑い芸人、江頭2:50（60）が30日、山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストに約1万3000人を集め、3度目の開催となる「エガフェス」を開催した。公式YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の登録者が、526万人を超えるだけに、会場は大盛り上がりだった。特にダチョウ倶楽部の肥後克広、寺門ジモン（ともに63）が登場し、江頭との「三位一体熱湯風呂」を行うと、悲鳴と爆笑が入り乱れる大混乱となった。1枚の巨大白ブリー