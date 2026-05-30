米マット最高峰で過酷なサバイバルを生き抜く人気日本人女子レスラーのSNS投稿が話題に。カメレオンのように変貌する美しいビジュアルと、ギャップが印象的なプライベートショットがファンを楽しませている。【画像】すっぴん姿も…日本人美女、“ビジュアル10変化”オフショットWWEスーパースターのジュリアが26日、自身のインスタグラムを更新。ここ数ヶ月の活躍の裏側を記録した貴重なオフショットを大量公開した。投稿さ