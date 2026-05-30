【モデルプレス＝2026/05/30】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが5月29日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのデートの様子を公開した。【写真】登録者数180万人超YouTuber「本当にお似合い」復縁恋人とのUSJデートショット◆こう＆ピンちゃん、USJデートショットピンちゃんは「おまんまる真っ白クッパとユニバデート」とつづり、こうとのUSJデートショットを投稿。ピンちゃんが