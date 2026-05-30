【モデルプレス＝2026/05/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた清水あす香が5月29日、自身のInstagramを更新。いちご狩りのショットを公開した。【写真】「今日好き」20歳美女「スタイルの良さ際立つ」いちご狩りミニスカコーデ◆清水あす香、いちご狩りショット公開清水は「いちご狩り」とつづり、いちご狩りをしている姿を披露。ツインテールで、赤