【モデルプレス＝2026/05/30】ドラマ「岸辺露伴は動かない」シリーズの最新作で、飯豊まりえ演じる編集者・泉京香を主人公にした「泉京香は黙らない」が5月12日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。【写真】高橋一生、妻とのイベント共演2ショット◆シリーズ初の泉京香が主人公 荒木飛呂彦協力のオリジナルストーリーで描く新たな怪異「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの荒木飛呂彦氏の原作漫画を実