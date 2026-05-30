【モデルプレス＝2026/05/30】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が5月29日、自身のInstagramを更新。同日発売されたアルバム「LEMONADE」にちなんだ衣装姿を披露した。【写真】紅白出場K-POP美女「圧倒的なオーラ」大胆衣装で圧巻美ボディ披露◆ウィンター、タイト衣装姿公開ウィンターは、アルバム「LEMONADE」にちなんだネオンイエローのタイトな衣装姿を投稿。胴体部分に入ったアシメントリーの黒