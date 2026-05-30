【モデルプレス＝2026/05/30】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月29日、自身のInstagramを更新。昼食を公開し、反響が寄せられている。【写真】41歳元モー娘。石川梨華「レシピ知りたい」手作りガパオライス公開◆石川梨華、昼食ショット公開石川は「＃チャーミークッキング」とハッシュタグを添え、昼食のショットを投稿。「おひるごはん何食べたんだろう？」「ガパオライス 多めに作って冷凍ストックした」と記し、目玉