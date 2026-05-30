【モデルプレス＝2026/05/30】女優の桜井日奈子が5月29日、自身のInstagramを更新。27日に都内で開催された映画「死神バーバー」完成披露試写会の衣装姿を公開し、話題となっている。【写真】29歳美人女優「大胆な衣装」美背中ざっくり黒ドレスショット◆桜井日奈子、黒ドレスでの試写会オフショット披露桜井は「映画『死神バーバー』完成披露試写会でした 映画は6月26日（金）公開です 楽しみに待っててもらえると嬉しいです」と