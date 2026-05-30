整備工場でトラックとブレーキ検査機械の間に挟まれ 肝付町の自動車整備工場で30日午後、作業中の男性が機械とトラックの間に挟まれ死亡しました。 肝付警察署によりますと肝付町新富の自動車整備工場で30日午後2時前、ブレーキを検査する機械「ブレーキテスター」とトラックの間に作業員の男性が挟まれているのを別の従業員が気づき119番通報しました。 病院に搬送も1時間後に死亡 男性は東串良町