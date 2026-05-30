俳優の新木優子さん（32）が2026年5月20日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。新木さんは26年4月にアイドルグループ「Hey！Say！JUMP」の元メンバー・中島裕翔さんとの結婚を発表し、話題を集めた。「令和のシンデレラ」の声新木さんは、「ディオール」の店舗を訪れ、ドレス姿のショットを含む8枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、グレーのスリップドレスを着用。手にはバッグを持っていた