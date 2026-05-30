◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク４―２広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクの小久保裕紀監督が試合後、右翼守備でフェンスに直撃して途中交代した山本恵大外野手について言及した。「脳しんとうの疑いがあるというところなので、今病院で一応検査をしています」と試合中に病院に向かったことを明かした。３回２死一塁から広島・坂倉が適時二塁打を放った際、右翼で打球を追いかけてフェンスに激突