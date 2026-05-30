◇交流戦日本ハム３―５巨人（2026年5月30日エスコンF）2連敗で借金「2」となった日本ハム・新庄剛志監督（54）は、7回6安打4失点の有原の2軍再降格を決めた。「（次は）鎌ヶ谷で。はい。いい時の有原くんにね、早く戻ってもらって、彼にやってもらわないとね、優勝はないので」4月26日のオリックス戦以来の先発だったが、初回に1点を失うと2回はキャベッジ、岸田に2者連続ホームランを浴びた。新庄監督は「ちょっと