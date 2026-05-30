男子100メートル平泳ぎを制し、金メダルを手にする山口尚秀（中央）＝静岡県立水泳場10月の愛知・名古屋アジアパラ大会の代表選考を兼ねたパラ競泳のワールドシリーズ第2日が30日、静岡市の静岡県立水泳場で行われ、100メートル平泳ぎで男子は昨年の世界選手権覇者で知的障害の山口尚秀（四国ガス）が制した。女子は知的障害の木下あいらが優勝。男子50メートル平泳ぎは運動機能障害SB3の鈴木孝幸（ゴールドウイン）が勝った。