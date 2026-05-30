◇交流戦楽天7―8ヤクルト（2026年5月30日楽天モバイル最強パーク）楽天は今季最多3本塁打で終盤に追い上げたが、力尽きて18年の球団ワーストに並ぶ交流戦開幕5連敗となった。0│5の6回無死一塁で渡辺佳が高梨から22年8月13日以来、4年ぶりとなる一発。新設の左翼ホームランゾーンに運び、「ゾーンさまさまです。4年ぶり。もう出ないと思いました」と自身も驚きの一発を振り返った。この日は23年6月6日の阪神戦以来、3