佐渡の空にトキが舞い戻ってからまもなく20年が経ちます。野生に生息するトキは500羽まで増え、絶滅の危険度が一段階、引き下げられました。5月31日、石川県で予定される本州で初めての放鳥を前にトキの命を繋いできた佐渡を訪れました。 ◆野生のトキを観察 ことし4月‥‥‥佐渡の春を彩る満開のサクラは淡いピンクの“トキ色”と重なります。2024年世界遺産に登録された佐渡島の金山に並び野生で見られるトキは佐渡を代表