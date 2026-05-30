今年のプレーオフは、ファーストラウンドで3カード、カンファレンス・セミファイナルで1カードが最終第7戦までもつれ、オクラホマシティ・サンダーとサンアントニオ・スパーズによるウェスタン・カンファレンス・ファイナルも3勝3敗のタイになって第7戦へ突入した。 単年のプレーオフで、計5カードが第7戦にもつれるのは、1994、2014、2016年と並んで歴代最多タイ。ウェ