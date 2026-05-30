明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・17−18位決定戦の第1戦が30日に行われ、V・ファーレン長崎と水戸ホーリーホックが対戦した。昨季はともに明治安田J2リーグを戦い抜き、自らの手で自動昇格の権利を手中に収めた両チーム。今季は地域リーグラウンドの戦いをどちらも9位で終えたが、来る2026−27シーズンの戦いに向けてチームの自信を深めるべく、このプレーオフラウンドを勝利して終えたいところだ。長崎の本