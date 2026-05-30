明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・19−20位決定戦の第1戦が30日に行われ、アビスパ福岡とジェフユナイテッド千葉が対戦した。地域リーグラウンドの両グループで、福岡と千葉は残念ながら最下位に沈んだ。そんな両チームによるゲームは、序盤の15分に動く。千葉は右サイド低い位置でボールを受けた〓橋壱晟が背後のスペースへロングボールを通すと、反応した田中和樹より先に、ボックス外へ飛び出した福岡GK藤田